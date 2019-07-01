Посольство США отреагировало на сообщения о трудностях с визами для сотрудников «Победы»

В посольстве США в России опровергли информацию о проблемах с получением американских виз для сотрудников авиакомпании «Победа» и предложили помощь в разрешении вопроса.

«Сообщения о том, что технический персонал авиакомпании «Победа» или экипажи не могут записаться на собеседование для американской визы, являются неправдой. Мы регулярно оставляем слоты специально для членов экипажей во всех наших консульствах в России и многие из этих слотов остаются неиспользованными», – сказала пресс-атташе американской дипмиссии в России Андреа Калан, передает РИА «Новости».

Она отметила, что «мы (посольство) всегда по запросу готовы предоставить время» для оформления виз технического персонала.

«Посольство США в Москве и наши консульства в Екатеринбурге и Владивостоке оказывали в прошлом помощь авиакомпании «Победа» в том, чтобы их экипажи и технический персонал могли путешествовать, мы готовы оказывать эту помощь и сейчас. Но мы не получали запросов на собеседование от «Победы» и связались с руководством авиакомпании, чтобы предложить свою помощь», – отметила Калан.

Ранее источник в авиакомпании «Победа» рассказал, что компания может не получить самолеты Boeing, так как производитель перестал помогать сотрудникам лоукостера в получении американских виз.