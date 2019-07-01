Появилось видео ракетной атаки на Дамаск

В Сети опубликована видеозапись воздушной атаки на окрестности сирийской столицы Дамаск, а также города Хомс.

На появившихся на YouTube кадрах можно рассмотреть, как одна из ракет взрывается на территории сирийской столицы.

Ранее в понедельник государственное телевидение арабской республики сообщило, что в небе над Дамаском были сбиты три ракеты. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранен 21 житель. Как заявил сирийский военный источник, за нападением стоят израильские ВВС.