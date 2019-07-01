Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,3 доллара

В понедельник, 1 июля, мировые цены на нефть уверенно растут на фоне ожиданий, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена, как минимум, до конца 2019 года.

Так, к 8.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent росла на 2,47% – до 66,32 доллара за баррель, стоимость фьючерсов на WTI – на 2,41%, до 59,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу Brent дешевела до 66,27 доллара за баррель.