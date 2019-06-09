Захарова сравнила политику США с рабовладением

Международная политика США похожа на рабовладение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, у нынешних действий США нет «никаких аналогов», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1»

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, «это из каких-то рабовладельческих времен», когда «можно было просто управлять рабами».

Именно с подобным подходом США к решению вопросов Захарова связывает проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В МИД подчеркнули, что проблема не возникла «вне США», а «формировалась и укреплялась» на протяжении не одного десятка лет под влиянием дипломатии США.

Напомним, Захарова также заявила, что Вашингтон готов на все в попытках ослабить взаимоотношения Москвы и Пекина.