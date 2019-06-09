Захарова заявила о попытках США рассорить Россию и Китай

Вашингтон готов на все, чтобы ослабить взаимоотношения Москвы и Пекина, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Они (США – прим. ВЗГЛЯД) будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум – все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы – они уже реализуются», – приводит ее слова ТАСС.

В эфире телеканала «Россия 1» дипломат отметила, что на Западе «очень сильно испугались» того, что происходит во взаимоотношениях России и Китая.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России. Состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о визите китайского лидера в Россию.