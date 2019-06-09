Американские СМИ оценили защищающего Крым «убийцу кораблей»

Размещенный в Крыму береговой ракетный комплекс «Утес» шахтного базирования способен противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и «сигнализирует о решимости Москвы удержать» полуостров, пишет американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада Советского Союза системы были переданы ВМС Украины, однако не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность «Утеса» была «успешно и вовремя» восстановлена в 2016 году.

Автор статьи Майкл Пек отмечает, что противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего «убийцу кораблей», передает РИА «Новости».

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В публикации говорится, что «Утес», как сообщалось ранее, могут перевооружить новыми снарядами.

Для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота, пишет National Interest.

БРК «Утес» разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК «Бал» и «Бастион».

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