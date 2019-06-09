Москвичка пленила «мужа на час»

Жительница Москвы закрыла в своей квартире вызванного для небольших ремонтных работ мужчину из-за подозрений в краже.

Инцидент произошел еще в январе, однако известно о нем стало только сейчас.

30-летняя жительница столицы нашла «мужа на час» по объявлению в интернете. Мужчина явился в ее квартиру и попросил переодеться, после чего приступил к покраске. Владелица квартиры заглянула в гардеробную и обнаружила, что с полки пропали часы «Ролекс» стоимостью 1 млн рублей. Женщина заподозрила ремонтника в краже, однако тот обвинения отрицал, пишет «Московский комсомолец».

Тогда москвичка покинула квартиру, заперев мужчину внутри, и вызвала сотрудников полиции. Правоохранителям мужчина сразу же признался в том, что взял часы. Мастер был задержан, возбуждено уголовное дело.