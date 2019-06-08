Появилась информация о решении IAAF продлить отстранение ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказался восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики, сообщают источники. IAAF опровергла информацию о том, что решение по данному вопросу уже принято.

По сообщению источника, на заседании в Монако рабочая группа IAAF оценила последние «позитивные события», но указала на недавние негативные материалы в СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Так, британская пресса заявляла о причастности ВФЛА к ситуации вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Кроме того, СМИ утверждают, что отстраненный тренер Владимир Мохнев продолжает работать, а фирма дисквалифицированного специалиста Виктора Чегина получила госконтракты.

IAAF посчитала, что с учетом этих сообщений трудно восстановить ВФЛА. Россию призвали гарантировать «приверженность антидопинговой культуре всех спортсменов и функционеров», заявил источник.

В IAAF информацию о решении совета продлить отстранение ВФЛА опровергли: «Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу».

Отметим, что неделю назад ВФЛА выполнила последнее требование IAAF – выплатила задолженность в 3,2 млн долларов.

Напомним, гава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что восстановление ВФЛА может не состояться из-за скорого выборного конгресса и «смены власти» в IAAF.