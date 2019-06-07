Хвосты МС-21 пообещали начать изготавливать из отечественных материалов

Глава Ростеха Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что серийное производство хвостового оперения самолетов МС-21 из отечественных материалов начнется в 2021 году.

«Если говорить о производстве композитов для хвостового оперения, мы уже провели все необходимые испытания материала, две недели назад был подписан договор между ОНПП «Технология» (входит в «Ростех» – ИФ) и «Иркутом». В 2020 году планируются испытания «хвостов» из отечественных композитов и внесение изменений в конструкторскую документацию, на 2021 год запланировано начало серийного производства», – сказал Чемезов, передает «Интерфакс».

Он также уточнил, что сейчас изготавливается последний самолет с импортным «хвостом», номер машины – 16.

Ранее глава Ростеха рассказал про изготовление крыла для МС-21.