Минаев опубликовал ответ «Тяжелому люксу» Собчак

Писатель Сергей Минаев опубликовал в YouTube свой ответ на выпуск программы «Осторожно, Собчак», в которой общались «Инстаграмщицы» и представительницы «Тяжелого люкса».

Минаев ответил на негодование представительницы «Тяжелого люкса» Виктории Шиляговой, которая сообщила, что не хочет покупать пиджак за 20 тыс. евро, который уже кто-то носил и кому-то его выдавали для показа. Шилягову возмутила мысль о том, что покупая этот пиджак, она как бы оплачивает чьи-то бесплатные выходы в этой вещи.

«Две великие тайны я вам сейчас открою. Тайна номер один: жизнь несправедливая и бессердечная сука. Тайна номер два: Вика, вы действительно платите за всех», – констатировал Минаев.

Далее ведущий с помощью игрушек наглядно объяснил Шиляговой политику ценообразования люксовой вещи, а также тот факт, что покупая его, она оплачивает деятельность огромного штата задействованного в пиар-кампании брендового показа.

Для демонстрации участников процесса Минаев использовал пластиковые игрушки. Для олицетворения моделей, идущих по подиуму, – фигурки динозавров. Для журналистов, освещающих показ, – фигурки обезьяны, тюленя и собачки. Инфлюенсеров и инстаграммщиц, работу которых, согласно концепции Минаева, также оплачивает Шилягова, писатель представил через фигурки пса, осла и козла. А лицо бренда и амбассадора – через фигурки оленя и лося с обломанным рогом.

Ведущий предложил Шиляговой утешаться тем, что покупая такой брендовый пиджак, она участвует в процессе кормления несчастных беженцев и содержания китайских рабочих.

Также Минаев высмеял представительницу «Тяжелого люкса» Снежану, которая заявила, что она лучше одной из «Инстаграмщиц», потому что «хотя бы не перебивает», а также потому, что у нее «лучше круг общения».

«В следующий раз, когда будете с кем-то спорить, достаточно просто говорить: я лучше, чем ты потому, что на мне нет этой сраной черной кофты с желтой машинкой, или: я лучше тебя потому, что я не писал говняных книг», – посоветовал своим подписчикам Минаев.

Комментируя аргумент женщины о круге общения, Минаев привел в пример писателя Фредерика Бегбедера, который после задержания говорил друзьям следующее: «Засунули меня в камеру с дилерами, проститутками и мелкой шпаной. Можно подумать, что это отличается от моего круга общения», – провел параллель Минаев.

Также внимание писателя привлекло замечание одной из представительниц «Тяжелого люкса» о том, что ее небольшая грудь «имеет интеллигентный посыл», в отличие от «посыла» обладательниц груди большего размера.

«У меня ни на работе, ни в моем окружении человека с «трешкой» не найти. Я сразу отсекаю такие знакомства потому, что я сразу понимаю: это не интеллигентно и пошло», – пошутил журналист.

Минаев отметил, что «женщины постарше» не имеют права судить молодых «Инстаграмщиц» «без рода без племени» за попадание в тусовку. По его мнению, дискуссия «инстаграмщиц» и представительниц «тяжелого люкса» представляла собой не что иное как товарищеский самосуд со стороны последних. «Это везде так: если ты хочешь снимать кино, ты должен поговорить со столпами кинематографической тусовки, если хочешь войти в истаграмм-тусовку, то ты должен спросить разрешения старших товарищей. Так вот, дорогие мои молодые люди, права не дают, их берут», – резюмировал Минаев.

Напомним, ранее в Сети появилось видео программы «Осторожно, Собчак», в котором общались «Инстаграмщицы» и представительницы «Тяжелого люкса».