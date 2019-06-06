Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на прошедших в королевстве парламентских выборах, сообщил телеканал ТВ2.

По данным телеканала, утром премьер сообщит королеве Дании Маргрете II об отставке правительства, передает ТАСС.

«Похоже, что [председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Дании] Метте Фредериксен получит большинство мандатов, и тогда ей нужно позволить сформировать правительство», – сказал премьер-министр Дании.

Вопреки этому заявлению, своим соратникам он сообщил, что на встрече с королевой намерен предложить сформировать центристское правительство во главе с ним.

Напомним, премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление проекта.