В ГИБДД прокомментировали масштабный сбой в базе данных

«Все уже давно починено», – заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь ГУОБДД МВД Антон Белан, комментируя сообщение о масштабном сбое в базе ГИБДД.

«Сбой в информационной системе устранен. Все восстановлено и государственные услуги будут оказаны гражданам в полном объеме», – сообщил Белан.

Объяснить, в какой именно системе ГИБДД произошел сбой, собеседник отказался.

«Для граждан важно, чтобы была зарегистрирована машина, и были выданы водительские удостоверения – то есть оказаны государственные услуги. А знать, что это за система, никакой необходимости для граждан нет», – сказал Белан.

Напомним, утром в среду стало известно, что работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел масштабный сбой по всей России.