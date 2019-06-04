Парижан взволновала угроза отравления свинцом после пожара в Нотр-Даме

Беременным женщинам и детям, живущим возле Нотр-Дама в Париже, рекомендовали сдать анализ крови из-за возможного отравления свинцом после пожара в соборе.

Рекомендация была вынесена после того, как повышенный уровень металла обнаружили в крови ребенка, который живет на острове Сите в центре города, пишет Le Parisien.

Результаты анализов показали избыточное количество свинца в организме. Цифра превышала нормальный показатель, в 50 микрограммов на литр крови. При этом пока неизвестно, что стало причиной таких результатов.

Следователи пытаются установить причину воздействия на ребенка, добавляя, что «другие факторы» не исключаются.

Ранее парижан предупредили о загрязнении свинцом воздуха близ Нотр-Дама и рекомендовали проводить уборку с использованием влажных салфеток. Свинец содержался в шпиле сгоревшего собора.

Вход в районы, где были зафиксированы осадки свинца, «уже воспрещен для общественного посещения».

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе.