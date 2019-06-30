В Магнитогорске загорелась Центральная городская ярмарка

На территории Центральной городской ярмарки Магнитогорска загорелись рыночные павильоны, из-за порывов ветра огонь распространился на большую площадь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Центральная городская ярмарка расположена в центральной части Магнитогорска, это один из крупнейших в городе торгово-развлекательных комплексов площадью 20 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

«Подразделения МЧС работают по повышенному номеру сложности. На месте находится служба пожаротушения и руководство гарнизона. Создано четыре боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания», – рассказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что на месте пожара работают 18 единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади в 2300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

«Территория вокруг Центральной городской ярмарки оцеплена. Сотрудники полиции не пускают к месту пожара никого, кроме специалистов. Сотрудники ГИБДД рекомендуют гражданам пути объезда», – сказали в свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

Напомним, в апреле прошлого года в Нальчике загорелись павильоны Центрального рынка, а в январе 2018-го в Москве дважды за неделю горел рынок «Садовод».