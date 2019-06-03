Фетисов предложил создать международную молодежную площадку по вопросам экологии

В понедельник на первом Северо-Кавказском форуме по устойчивому развитию в Нальчике состоялся экспертный круглый стол «Устойчивое развитие территорий в условиях реализации национальных проектов».

Выступая на круглом столе, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов предложил создать международную молодежную площадку для диалога по вопросам экологии и устойчивого развития.

«Считаю важным и своевременным создание международной молодежной площадки для диалога по вопросам экологии и устойчивого развития. Необходимо, чтобы молодые люди, объединённые общим миропониманием и стремлением поддерживать экологический баланс, имели возможность для координации и взаимодействия друг с другом. Чтобы они могли совместными усилиями вырабатывать решения по сдерживанию угроз, связанных с нарастающими экологическими проблемами. Считаю эту задачу предельно важной. А молодежь играет особую роль в ее решении», – заявил он.

Депутат отметил, что российская молодежь, молодежные организации готовы к взаимодействию с международными организациями, готовы к совместной работе, направленной на сохранение природного наследия.

«Молодежь очень ясно представляет картину того, что может произойти из-за нарушения экологического баланса», – подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Уже нынешние поколения, если не будет принято дополнительных мер, могут остро почувствовать новые последствия экологических изменений.

По словам Вячеслава Фетисова, молодые люди вправе потребовать более внимательного отношения к окружающей среде от действующих политиков и общественных деятелей. Активная позиция молодежи может существенно изменить экологическую политику современных государств в лучшую сторону, в сторону действительно устойчивого развития.

Напомним, 1 июня в Нальчике открылся первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию.

3 июня – заключительный день первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, организованного в столице Кабардино-Балкарии на базе Кабардино-Балкарского государственного университета при поддержке партии «Единая Россия» и полпредства в Северо-Кавказском федеральном округе.