В Нальчике открылся первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию

В Нальчике на первом Северо-Кавказском форуме по устойчивому развитию стартовали обсуждения по реализации национальных проектов в СКФО.

Первой темой для обсуждения на форуме стало влияние общественных движений и сетевых сообществ на политическую повестку, говорится в пресс-релизе форума, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам участников круглого стола, в настоящее время вся работа региональных площадок направлена на то, чтобы обеспечить развитие территорий, учитывая интересы жителей.

«Для успешной реализации и для общественного участия в национальных проектах люди должны знать ситуацию, иметь возможность оценивать, как страна – и регион, в котором они живут – продвигается к национальным целям», – считает генеральный директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова.

По ее мнению, нельзя говорить о устойчивом развитии региона, если в его обеспечении слабо участвует общество.

По словам советника председателя Совфеда Виктора Конопацкого, нельзя допустить, чтобы понятия «национальные цели», «национальные проекты» становились просто ярлыками.

«Востребовано определенное «давление общества» на политические силы, чтобы поддержать курс, заявленный главой государства», – сказал он.

Также во время дискуссий был сделан вывод, что Указ президента России будет эффективно выполняться, если предложения по реализации нацпроектов будут обсуждаться в формате диалога власти и общества.

Граждане смогут принять участие в создании комфортной городской среды, поддержке добровольческих движений и общественных проектов.

Открытие форума состоялось на базе Кабардино-Балкарского государственного университета. Его работа продлится до 3 июня.