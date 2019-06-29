Путин объявил о создании скоростного канала передачи данных «Япония – Европа»

Москва и Токио намерены участвовать в реализации проекта по созданию скоростного канала для передачи данных «Япония – Европа», сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

«На повестке дня проект по созданию нового, скоростного канала для передачи данных «Япония – Европа», предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты», – приводит его слова ТАСС.

Российский лидер отметил, что связи России и Японии в сфере высоких технологий укрепляются.

По его мнению, достигнутая договоренность о строительстве в России предприятий японского концерна Canon позволит наладить в нашей стране производство диагностического медицинского оборудования последнего поколения.

Ранее в субботу Абэ сообщил, что Москва и Токио договорились продвигать переговоры по мирному договору.