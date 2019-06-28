Главу тюменской колонии арестовали за «элитную камеру» для осужденного

Глава тюменской исправительной колонии был арестован по подозрению во взяточничестве, следствие полагает, что подозреваемый предоставлял осужденному отдельное жилое помещение с интернетом, холодильником и комфортной мебелью.

В отношении подозреваемого следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 года по май 2019 года получал ежемесячно от осужденного деньги в размере 100 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания, предоставляя для личных нужд осужденному отдельное жилое помещение, расположенное в цехе на территории исправительной колонии строгого режима для осужденных. С ведома руководителя учреждения осужденный проживал в данной «квартире», общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником», – говорится в сообщении СК.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении главы колонии меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фотографии с видами «квартиры», в которой проживал осужденный, ведомство опубликовало во «ВКонтакте».