Решение ЕС о продлении санкций против России вступило в силу

Решение Совета Европейского союза о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России официально вступило в силу.

«Это решение должно действовать до 31 января 2020 года», – передает ТАСС текст публикации Официального журнала ЕС.

Накануне Европейский союз официально продлил на полгода экономические санкции против России.

Россия со своей стороны продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.