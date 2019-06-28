В Совфеде оценили итоги встречи Путина и Трампа

Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает надежду на существовании перспектив в налаживании отношений двух стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров отметил, что главы государств обсуждали широкий круг вопросов, что свидетельствует о наличии перспектив для улучшения отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

По итогам этих переговоров можно ожидать, что эксперты получат сигнал для подготовки нового варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или его продления, добавил сенатор.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке продлились полтора часа. Лидеры договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями, обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

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