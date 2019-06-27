Иран заявил Трампу о невозможности «короткой войны»

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что мнение о том, что война с Ираном будет короткой – это лишь иллюзия.

«Санкции не являются альтернативой войне, они и есть война. «Уничтожение» = геноцид = военное преступление. «Короткая война» с Ираном – лишь иллюзия. Кто бы ни начал войну, тот не заканчивает ее. Переговоры и угрозы взаимоисключают друг друга», – написал Зариф в своем Twitter в сообщении, адресованному президенту США Дональду Трампу.

24 июня Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, президент США пообещал, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».