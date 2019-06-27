В ООН предупредили об угрозе бедности из-за изменения климата

Изменение климата может привести в тому, что к 2030 году за чертой бедности могут остаться 120 млн человек, говорится в специальном докладе Совета по правам человека ООН.

В докладе сказано, что уже через 11 лет населению многих стран придется выбирать между голодом и миграцией, передает РИА «Новости».

«Семьи среднего класса в развитых странах могут стать бедными. По оценкам Всемирного банка, если действия не будут предприняты немедленно, к 2030 году в мире 120 млн человек окажется в нищете... Только в Южной Азии 800 млн человек живут в горячих климатических точках, к 2050 году условия их жизни только ухудшатся», – говорится в докладе.

Засухи, наводнения и другие природные явления, связанные с изменением климата, приведут к модификации сельскохозяйственных культур. К тому же повышение температуры океана изменит морские экосистемы, которые являются источником продовольствия для людей.

Также из-за роста температуры будут быстро распространяться болезни в регионах, даже где их раньше не было. Это может случиться благодаря изменению путей миграции насекомых.

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Также в докладе говорится о несправедливости в углеродной эмиссии. Самые бедные страны, больше всего страдающие от выбросов СО2, ответственны всего за 10%, тогда как 10% самых богатых стран отвечают за половину выбросов парниковых газов в атмосферу.

Эксперты отмечают, что у человечества осталось всего 12 лет на предотвращение угрозы климатической катастрофы. Необходимо резко сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, которые ускоряют изменение климата на планете.

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