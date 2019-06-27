Кассетные мины с элементами искусственного интеллекта создали в России

В России созданы кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, способные различать людей и животных, сообщает пресс-служба предприятия-разработчика данных мин – концерна «Техмаш».

Кассеты КПОМ-3 с противопехотными минами и КПТМ-4 с противотанковыми минами представлены на пятом юбилейном форуме «Армия-2019», передает РИА «Новости».

Указывается, что мина ПОМ-3 «ведет селекцию цели на фоне шумовых помех от боевой машины пехоты или танка, она выделяет бойца, вступившего в зону реагирования».

Кроме того, «мина способна отличить человека от животного».

Мина обеспечивает автоматическую установку (с возможностью переустановки) времени самоликвидации непосредственно перед размещением кассеты в систему минирования.

«Входящая в состав кассеты осколочная противопехотная мина ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели», – цитируется в сообщении гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин.

Форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня.

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