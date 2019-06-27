Полпред президента в СКФО представил врио главы Ингушетии

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
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            Полпред президента в СКФО представил врио главы Ингушетии

            27 июня 2019, 10:33

            Текст: Алина Назарова

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            Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил правительству Ингушетии временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова.

            «Он обладает богатым управленческим опытом, необходимым на новом участке работы. Назначение на должность врио главы Республики Ингушетия - это свидетельство высокого доверия президента РФ», – сказал Матовников, передает ТАСС.

            По его словам, в первую очередь Калиматову необходимо сосредоточить усилия на реализации майского указа в республике. Матовников также напомнил врио главы республики, что успешно работать можно только при согласованных действиях всех ветвей власти в регионе, муниципальных органов и общественности. «Только объединение усилий приведет к обеспечению высокого качества жизни и благосостояния жителей Ингушетии», – добавил полпред.

            Он поблагодарил экс-главу республики Юнус-Бека Евкурова за проделанную работу и подчеркнул, что за эти 11 лет в регионе реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, внесен огромный вклад в установление мира в Ингушетии, обеспечение безопасности его жителей. Матовников также обратился к депутатам, членам правительства, главам муниципальных образований с просьбой быть союзниками врио главы республики, оказывать ему всемерную помощь и поддержку, пожелал Калиматову успехов в работе.

            В свою очередь, Калиматов заявил, что рассчитывает на поддержку населения республики. «Для меня важна будет поддержка всех в республике. Если будет поддержка, думаю, у меня получится», – сказал врио главы региона.

            Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что не планирует резких кадровых решений в республике, сначала необходимо изучить ситуацию в регионе.

            Евкуров, в свою очередь, поздравил Калиматова с назначением и выразил уверенность, что «его богатый профессиональный и жизненный опыт, знание обстановки позволят достойно продолжить процессы развития республики» и «наладить согласие в обществе». «Что касается моего решения о досрочном уходе с поста главы республики, то оно является вполне осознанным, принятым с целью, как я уже говорил, преодолеть разногласия, которые мы здесь создали вместе с вами. Я здесь не хочу обвинять одних больше, других меньше, все мы в этом деле виноваты. Это надо признать для того, чтобы сегодня сказать в глаза друг другу: давайте начинать все с чистого листа», – отметил Евкуров.

            В среду президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его прошение о досрочном сложении полномочий. Врио главы региона был назначен Махмуд-Али Калиматов.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за что Ингушетия может быть благодарна Евкурову.


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