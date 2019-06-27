Полпред президента в СКФО представил врио главы Ингушетии

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил правительству Ингушетии временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова.

«Он обладает богатым управленческим опытом, необходимым на новом участке работы. Назначение на должность врио главы Республики Ингушетия - это свидетельство высокого доверия президента РФ», – сказал Матовников, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь Калиматову необходимо сосредоточить усилия на реализации майского указа в республике. Матовников также напомнил врио главы республики, что успешно работать можно только при согласованных действиях всех ветвей власти в регионе, муниципальных органов и общественности. «Только объединение усилий приведет к обеспечению высокого качества жизни и благосостояния жителей Ингушетии», – добавил полпред.

Он поблагодарил экс-главу республики Юнус-Бека Евкурова за проделанную работу и подчеркнул, что за эти 11 лет в регионе реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, внесен огромный вклад в установление мира в Ингушетии, обеспечение безопасности его жителей. Матовников также обратился к депутатам, членам правительства, главам муниципальных образований с просьбой быть союзниками врио главы республики, оказывать ему всемерную помощь и поддержку, пожелал Калиматову успехов в работе.

В свою очередь, Калиматов заявил, что рассчитывает на поддержку населения республики. «Для меня важна будет поддержка всех в республике. Если будет поддержка, думаю, у меня получится», – сказал врио главы региона.

Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что не планирует резких кадровых решений в республике, сначала необходимо изучить ситуацию в регионе.

Евкуров, в свою очередь, поздравил Калиматова с назначением и выразил уверенность, что «его богатый профессиональный и жизненный опыт, знание обстановки позволят достойно продолжить процессы развития республики» и «наладить согласие в обществе». «Что касается моего решения о досрочном уходе с поста главы республики, то оно является вполне осознанным, принятым с целью, как я уже говорил, преодолеть разногласия, которые мы здесь создали вместе с вами. Я здесь не хочу обвинять одних больше, других меньше, все мы в этом деле виноваты. Это надо признать для того, чтобы сегодня сказать в глаза друг другу: давайте начинать все с чистого листа», – отметил Евкуров.

В среду президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его прошение о досрочном сложении полномочий. Врио главы региона был назначен Махмуд-Али Калиматов.

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