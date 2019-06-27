Умер основатель группы «Високосный год»

В Москве скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников, сообщил директор группы Алексей Кан.

Кан сообщил в Facebook, что Калинников умер во вторник в одной из московских больниц в результате остановки сердца.

Калинников скончался на 47 году жизни. Кан отметил, что «в начале нынешнего десятилетия» Калинников редко «появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, жарко спорил с блогерами», но в последние годы почти «к нулю свел публичную активность» и при этом сам управлял своей творческой деятельностью.