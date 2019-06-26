Минск не исключил отказа от размещения евробондов при получении кредита России

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в будущем году, если получит госкредит России, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

«Мы планировали, что могли бы разместить еврооблигации в четвертом квартале следующего года, (но) если мы привлечем эти 630 млн долларов (российского госкредита), то необходимости выхода на внешние рынки нет, у нас будет достаточно источников», – сказал он, передает ТАСС.

Между тем в мае сообщалось, что Белоруссия в 2019 году планирует привлечь кредит от Банка развития Китая, полученная сумма может быть сопоставима с возможным госкредитом России.

Напомним, министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов сообщил в апреле, что Минск получит от Москвы кредит на 600 млн долларов. По его словам, Белоруссия может получить дополнительный транш кредита на 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.

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