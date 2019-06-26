Блогерам не понравился новый имидж Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсети фото своего нового образа, однако перемены понравились не всем подписчикам.

«Покрасилась. Буду врать что выгорело на солнце. Как вам? Костик из Buro Beauty – ты гений», – написала Собчак в Instagram.

Однако не всем подписчикам телеведущей понравился ее новый образ.

«Мать моя женщина. Что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?» – написала одна из них.

«В чем гениальность? Выглядит как работа из парикмахерской около метро», – добавила другая.

«Боже, какая вы страшная! Ну как так можно выставлять такие фото? А еще думаете, что вы здесь красивая! Вы серьезно?!», – отметила еще одна.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил негатив в адрес Собчак.

«Она – большой пахарь! Пример берите. ... Хватит писать гадости! От мужчин так это вообще ! Уважайте себя», – написала одна из подписчиц.

«Единственный человек в инсте, который не обрабатывает фото», – похвалила Собчак другая.

«Люди, что уж столько негатива! Учитесь любить себя так же, как Ксения!» – добавила еще одна.

В начале июня телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что официально развелась с актером Максимом Виторганом.

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