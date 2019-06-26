Умер актер Валерий Харченко

Актер и режиссер Валерий Харченко умер в возрасте 81 года.

Накануне Харченко стало плохо. Ему вызвали скорую, но медики не смогли спасти артиста, передает Пятый канал.

Причина смерти пока неизвестна, однако сообщается, что Харченко долгое время боролся с серьезным заболеванием.

Харченко окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Работал над созданием нескольких десятков кинокартин, в том числе сотрудничал с Андреем Тарковским (фильм «Зеркало»).

В качестве актера известен по ролям в таких лентах, как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память».

В 2002 году он получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».