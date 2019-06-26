Езида-ломбардщика расстреляли на остановке в Новосибирске

В Новосибирске из пистолета застрелили 41-летнего мужчину, сообщил СУСК по региону.

Убийство произошло около 18.00. СК сообщает, что было сделано не менее пяти выстрелов. Убийца скрылся, передает РИА «Новости».

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на службу «АСТ-54», жертвой стал Андраник Мурадян, его застрелили на остановке общественного транспорта. Огонь велся из машины.

По информации телеканала, «было выпущено не менее 10 пуль». Очевидец сообщает, что «была жесть – на машине расстреляли кого-то, тут гильзы и кровь».

«Комсомольская правда» пишет, что в результате огнестрельных ранений у жертвы оказалось повреждено сердце, пули попали в голову и живот.

В соцсетях заявляли, что «стреляли в армянина из машины с армянскими номерами», но источник в силовых структурах сообщил: «Пострадавший – не армянин, как пишут в соцсетях, он – езид, у него ломбард свой, занимался скупкой – продажей, возможно, из-за этого и конфликт».

«Если грубо брать, то утрированно стрелялись «ленинские» с «первомайскими», – сказал источник.

Открыто уголовное дело по статье «Убийство».