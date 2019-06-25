Лидеру грузинской оппозиции предъявили обвинение из-за антироссийских акций

Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение лидеру оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», депутату Никанору Мелии по делу об организации беспорядков в Тбилиси.

«Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

У парламента уже запрошено согласие на арест Мелии.

Напомним, антироссийские выступления в Тбилиси начались 20 июня после провокации радикально настроенных грузинских депутатов, которые возмутились тем, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия как председателя усадили в кресло спикера парламента страны.

После этого начались масштабные антироссийские акции протеста. Демонстранты в том числе атаковали парламент. Митинг устроили сторонники партии экс-президента Михаила Саакашвили из «Единого национального движения» и другие радикалы.

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