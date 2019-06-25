В Госдуме отреагировали на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал поведение представителя украинской делегации в ПАСЕ Борислава Березы, который вновь оскорбил российскую ведущую программы «60 минут» телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву.

Комментируя произошедшее, Слуцкий сказал, что это «отвратительное, безобразное поведение, недостойное ни политика, ни мужчины». «Хамство стало фирменным стилем украинской делегации», – указал он, передает РИА «Новости».

Напомним, депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза в понедельник вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Это не первый подобный инцидент в ПАСЕ с участием представителей украинской делегации – 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил Береза.