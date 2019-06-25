Российские ученые придумали беспохмельное пиво

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) изобрели рецепт обогащенного минералами и витаминами пива, которое не вызывает похмелья.

«Мы подбираем режимы и условия, в частности температурные, изменяя таким образом свойства дрожжей, а также применяем вкусовые добавки. В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя», – передает официальный сайт УрФУ слова профессора Елены Ковалевой.

Ученые отмечают, что с этим пивом в организм человека будут поступать полезные витамины и минералы, которые обладают антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами и позволят избежать похмелья.

Напомним, в мае 2019 года депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, согласно которому пиво можно будет законодательно разделить на «живое» и «мертвое».