Участие призывников в драке у военкомата в Татарстане опровергли

Прокуратура Набережных Челнов после проверки информации о массовой драке возле военкомата Комсомольского района города установила, что среди участников конфликта не было призывников, сообщает надзорное ведомство.

Инцидент произошел рано утром 20 июня. Установлено, что «на территории перед входом в здание военкомата Комсомольского района (...) между молодыми людьми, прибывшими на проводы призывников, произошла драка», в которой участвовали порядка 10 человек, передает РИА «Новости».

Указывается, что участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.

«При этом среди участников конфликта призывников не было, все они в этот момент находились в помещении военкомата», – говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, охранявшие правопорядок сотрудники полиции оттеснили дерущихся.

Отмечается, что «в драке никто серьезно не пострадал», однако «двое человек позже обратились в медучреждение с ушибами».

Кроме того, «фактов применения участниками конфликта ножей или иных предметов, используемых в качестве оружия, не выявлено».

Сообщение об инциденте также зарегистрировано в отделе полиции «Комсомольский». Как отмечается, заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. По результатам прокурорской проверки нарушений законодательства при организации призыва в деятельности военкомата не выявлено.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько молодых людей устраивают потасовку на улице возле военкомата. Отдельные пользователи утверждали, что подрались призывники, явившиеся на сборный пункт.

Напомним, Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию. Сообщалось, что у врачей появится возможность дважды в год во время призыва повторно проверять здоровье призывников, получивших ранее отсрочку. В военном ведомстве после прокомментировали данные изменения.