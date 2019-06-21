Политолог: Отношение России к Грузии поменяется кардинально

«Разнузданное поведение, которое вчера продемонстрировала грузинская оппозиция, конечно, ставит под удар наши экономические связи», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев, комментируя запрет президента Путина российским авиакомпаниям возить россиян в Грузию.

«После всех этих событий, есть все основания полагать, что отношение России к Грузии кардинально поменяется. События, которые произошли внутри грузинского парламента и вокруг него, без последствий остаться не могли. Это и произошло сегодня – заявление МИДа, рекомендация Ростуризма прекратить продажу туров в Грузию, и финал – решение президента Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Это часть неизбежной реакции», – сказал политолог Николай Силаев.

В то же время, по его мнению, сохраняется и курс на нормализацию отношений. «В заявлениях МИДа и высокопоставленных представителей это звучит. Грузинские политики не должны относиться к этому потребительски. Они не могут одновременно зарабатывать деньги и вести себя так по отношению к России, да и к другим странам, которые участвовали в Межпарламентской ассамблее православия», – пояснил Силаев.

Он также добавил, что интересы большой части, но не всего грузинского политического корпуса, компаний и рядовых граждан расходятся. Компании и граждане заинтересованы в том, чтобы отношения с Россией стали если не дружескими, то хотя бы обходились без конфликтов. Потому что такие эксцессы ставят под удар экономические связи, отметил политолог.

«Разнузданное поведение, которое вчера продемонстрировала грузинская оппозиция, конечно, ставит под удар наши экономические связи. Но рано или поздно Тбилиси все равно придется приводить в соответствие экономическое партнерство и политическую враждебность к Москве. Думаю, выбор будет сделан в сторону экономических связей», – предположил Силаев.

Он также напомнил, что Москва со своей стороны еще недавно проявляла уважение к позиции Тбилиси. «На одной из пресс-конференций Путин сказал, что понимает боль грузинского народа, связанную с Абхазией и Южной Осетией, что Россия готова содействовать решению этого сложного вопроса. Думаю, здесь с российской стороны нет хамства, презрения или неуважения. Есть понимание сложности российско-грузинских отношений. Для того, чтобы они стали лучше, нужно, чтобы Грузия прошла свою часть пути», – отметил эксперт.

«Но, конечно, ездить туда сейчас, при такой враждебной атмосфере не стоит», – заключил политолог.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в пятницу вечером президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Указ является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», – сказал Песков РИА «Новости».

Песков уточнил, что указ Путина приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в республику. Представитель Кремля добавил, что глава государства поручил кабмину обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.