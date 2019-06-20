В Минобороны обвинили США в разрушении российской идентичности

Соединенные Штаты и их союзники поддерживают в России сторонников нетрадиционных религиозных организаций, враждебно настроенных политиков и популярных личностей, заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«Нашими партнерами во главе с США организуется поддержка нетрадиционных религиозных структур, независимых в кавычках изданий и медиаресурсов, а также недальновидных или откровенно враждебно настроенных политических деятелей, популярных медийных личностей», – заявил Картаполов во время круглого стола в Госдуме, передает РИА «Новости».

Основные усилия направлены против разрушения цивилизационной, государственной, идеологической, культурной, религиозной и других идентичностей, уверен замминистра, сообщает «Интерфакс».

Он также добавил, что Россия окружена сетью центров на территории стран НАТО, чья цель – «прямая дискредитация России, позиционирование ее как авторитарной страны с диким невежественным населением и властью, которая не считается с нормами международного права».