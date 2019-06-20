Вылетевший из Симферополя в Петербург самолет вернулся из-за неисправности

Самолет рейса «Симферополь – Санкт-Петербург» вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности.

«Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков», – сообщил ТАСС представитель аэропорта.

В настоящее время пассажиры рейса находятся в аэропорту, им пообещали предоставить резервный борт.

Название авиакомпании и количество пассажиров пока не неизвестно.

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