В Литве отреагировали на сообщения о радиоактивном заражении реки во время учений НАТО

Замглавы минобороны Литвы Эдвинас Керза заявил, что сведения о радиоактивном заражении реки Нерис на военных учениях «Железный волк» не соответствуют действительности.

«В результате несоблюдения правил кибернетической гигиены двумя интернет-порталами была размещена ложная информация об инциденте на учениях», – цитирует чиновника «Sputnik Литва».

Официальные лица Литвы заявили, что подобные сообщения – это сознательная провокация, направленная против литовской армии.

Военные учения «Железный волк-2019» стартовали 8 июня и продлятся в течение двух недель. В них участвуют около 4 тыс. военнослужащих из десяти стран НАТО.

Маневры проходят на специальных полигонах и за их пределами, где находится гражданское население. Участники учений отрабатывают наступательные и оборонительные действия.