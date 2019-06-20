Нефть подорожала на снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром уверенно растут на фоне данных минэнерго США о снижении запасов сырья в стране втрое сильнее прогноза.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,81% – до 62,95 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,69%, составив 54,9 доллара за баррель, передает РИА «Новости».