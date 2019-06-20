Медведева обратилась к воспитаннице Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила фигуристке Александре Трусовой, которая тренируется у Этери Тутберидзе, бывшей наставницы Медведевой.

Трусова рассказала, что Медведева ей «помогала» – «на тренировках подсказывала», пишет Sport24.

«И в Новогорске мы жили вместе», – сказала Трусова.

Медведева выразила надежду, что «и правда в чем-то помогла» Трусовой.

«Здоровья и сил тебе, зайчик», – пожелала Медведева.

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Напомним, на Медведеву обрушились с критикой за то, что она сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу.

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