Европейский суд общей юрисдикции отказался признать защищенной торговой маркой Adidas три параллельные полоски.

По данным суда, концерт Adidas не смог доказать, что три полоски, идущие в любом направлении, обладают достаточным количеством характерных особенностей, передает Deutsche Welle.

Уточняется, что один из доводов суда заключался в том, что Adidas предоставил в качестве примеров логотипы, выполненные в различных цветах: как черные полоски на белом фоне, так и белые полоски на черном фоне.

Ранее концерн обратился в суд из-за использования бельгийской компанией в качестве логотипа две параллельные полоски. Но чтобы добиться запрета на использование этого логотипа, Adidas должен был подтвердить, что его логотип является защищенной торговой маркой.

После суда представитель Adidas заявил, что под защиту не подпадает только сочетание трех полосок, а остальные сочетания остаются собственностью концерна.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил зарегистрировать бренды «Зекоманда», «Ze», «Ze!», «Ze2019» и «Команда Зеленского».