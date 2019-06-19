Норвежский остров решил отказаться от счета времени

Жители норвежского острова Соммарей, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, решили отказаться от времени на этот период.

С наступлением летнего солнцестояния население острова, название которого переводится как «Летний остров», решило объявить себя первой в мире «зоной без времени», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

После долгой полярной ночи, длящейся с ноября по январь, люди хотят максимально использовать светлые летние дни, не обращая внимания на часы.

«У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться», – рассказал островитянин Кьелл Уве Хвединг.

В июне представитель острова встретился с норвежскими депутатами, чтобы обсудить правовую и практическую сторону данной инициативы. При этом мост, ведущий на остров, уже сейчас обвешен часами. Туристы говорят, что забывают о времени, приезжая на Соммарей.

Ранее Европарламент одобрил проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года. Опрос, проведенный по заказу Еврокомиссии, определил, что больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени.