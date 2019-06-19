Лавров выразил отношение к санкциям пословицей

На церемонии открытия обновленного посольства Швейцарии в Москве посол конфедерации Ив Россье прочитал стихотворение из русских поговорок, а глава МИД России Сергей Лавров рассказал, какую пословицу нужно вспомнить, когда попадаешь под санкции.

«Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться – в лес не ходить», – приводит слова министра РЕН ТВ.

Лавров посоветовал послу обзавестись отдельной резиденцией (сейчас резиденция расположена на территории дипмиссии), передает РИА «Новости».

Глава МИД России назвал тяжелым собственный опыт проживания на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке в 1994 году.