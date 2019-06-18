Правительство объяснило сведения о резком росте цен на бензин

Рост цен на топливо в России с начала года соответствует условиям соглашения с нефтяниками и не превышает в среднем 2,3%, сообщило российское правительство.

Также отмечается, что рост цен на бензин в России, наиболее явно выраженный в Сибири, произошел за счет компенсации роста НДС, которой не было в январе, передает ТАСС.

Подчеркивается, что статистика Росстата по росту цен на бензин в мае на 17,5% касается оптового биржевого, а не розничного сегмента.

Ранее Росстат заявил, что цены производителей на бензин поднялись в мае на 17,5%.