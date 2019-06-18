На главу Фонда кино напали в Москве

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»)», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС.

Как указал Тельнов в своем заявлении в полицию, к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил его и скрылся. «Мужчина обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен», – уточнили в ведомстве.

До этого Тельнов сообщил, что «нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись». Он отметил, что ограбление не было их целью.

Напомним, Вячеслав Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино осенью 2018 года, до этого он возглавлял киностудию «Ленфильм» и профильный департамент министерства культуры.

Ранее нападение было совершено на Арнольда Шварценеггера, однако позже актер простил обидчика, заявив, что не станет подавать на него в суд.