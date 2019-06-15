Путин назвал последствия выхода США из договоренности по СВПД

Выход Вашингтона из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Путин заявил, что в данный момент «всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «выход Выход США из этой договоренности значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия».

Российский лидер добавил, что единственным разумным решением в этой ситуации Москва видит продолжение выполнения своих обязательств участниками плана.

«И Россия так и намерена поступать», – подчеркнул он.

Отметим, что этот тезис также был озвучен Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Напомним, в мае Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.