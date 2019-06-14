Набиуллина допустила второе за год понижение ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, в текущем году возможно второе понижение ключевой ставки ЦБ России.

По словам Набиуллиной, ЦБ может снизить ключевую ставку на одном из ближайших трех заседаний совета директоров, передает РИА «Новости».

«Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний – это одно из трех, условно», – заявила глава Банка России.

Также, по ее словам, в летние месяцы или в сентябре в России возможна дефляция, это связано с выраженной сезонностью.

«Что касается тарифов ЖКХ, в связи с тем, что в этом году повышение тарифов на ЖКХ было разбито на два этапа и основное повышение произошло в январе, у нас повышение 1 июля будет меньше – 2,7% в годовом выражении. То есть это окажет некоторое дезинфляционное влияние в этот период», – отметила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что в ближайшее время ожидается хороший урожай по продовольственным товарам и овощам.

В пятницу совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,5% годовых.

Ранее глава Банка России говорила, что выход ЦБ на нейтральную ключевую ставку возможен в 2020 году.