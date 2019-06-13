Охранника уволили после смерти мужчины возле больницы в Москве

Охранника городской больницы №68 в Москве уволили после того, как недалеко от клиники умер не дождавшийся медицинской помощи мужчина, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В больнице была проведена проверка, подняты записи с камер наблюдения в здании и на внутренней территории клиники, передает РИА «Новости».

«По камерам видно, что к охраннику на пропускном пункте въезда в больницу подбегает девушка и, вероятно, просит, чтобы охранник оказал содействие в организации медицинской помощи. Затем девушка уходит. В связи с тем, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в настоящее время он уволен», – говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что других обращений от очевидцев в это время ни в приемное отделение, ни к медицинским сотрудникам не поступало.

Департамент здравоохранения проводит проверку.

Также отмечается, что 11 июня в 10.41 в Едином городском диспетчерском центре скорой и неотложной медицинской помощи был оформлен вызов по адресу улица Шкулева, дом 4.

Бригада медиков прибыла на место в 10.47, то есть в течение шести минут после вызова.

«На месте, после осмотра, на основании достоверных признаков, бригадой констатирована биологическая смерть мужчины», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник, 11 июня, мужчине стало плохо возле забора больницы. Прохожие решили не вызывать скорую и обратиться напрямую в больницу, но там им посоветовали вызвать скорую помощь.

В итоге мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда врачей. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, сообщала пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Ранее СМИ сообщили о смерти ветерана в Челябинской области из-за нехватки мест в больнице.