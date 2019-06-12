Тимошенко дала Зеленскому совет по роспуску Рады

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный суд признает его противоречащим основному закону страны.

«Даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Тимошенко уверена, что в таком случае ЦИК обязан выполнить этот указ, несмотря на решение КС.

Она посоветовала Зеленскому добиваться выполнения указа.

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«Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Напомним, 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску группы депутатов Рады относительно конституционности указа президента о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля. Решение будет принято на закрытом заседании и озвучено до 29 июня.

Сам Зеленский ранее поблагодарил Раду за «пробитое дно».

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