Популярные блогеры встретились с подписчиками в День России

Известные блогеры в День России провели встречи со своими подписчиками в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В столичном парке «Сокольники» Карина Лазарьянц, Давид Манукян, Субхан Мамедов и Дмитрий Масленников пообщались со своей аудиторией, сообщает «Ридус». Видео встречи можно посмотреть на портале Life.

В Санкт-Петербурге более 5 тыс. человек пришли на встречу с популярными блогерами, чтобы взять автограф и сфотографироваться с Гусейном Гасановым, Ильей Стрекаловским и Дмитрием Гордеем. Видео мероприятия также опубликовано на Life.

А в Ростове-на-Дону в рамках фестиваля «Блогеры России» с поклонниками встретились звезды YouTube и актеры сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, Артем Каракозян и Тамара Турава. Запись трансляции доступна на Life.

Ранее сообщалось, как День России отметили в регионах.