День России отметили в регионах

День России в некоторых регионах совпал с другими праздниками и торжествами. Так, в Забайкалье отметили день города, в Башкирии – годовщину со дня рождения Салавата Юлаева, а на Алтае – фестиваль национальных культур.

12 июня для жителей Забайкалья не только День России, но и день города Петровск-Забайкальского, в этом году отмечается 230-лет со дня его основания, сообщает Regnum.

По данным агентства, в торжественных мероприятиях приняли участие около 17 тыс. человек.

«Вспомним наших предков, которые по крупицам собирали, отвоевывали нашу страну, укрощали атом, прорывались в космос, учились, работали, совершали открытия, достигали культурных высот. Сегодня их пример нужен и нам. У нас в крае немало проблем, нам нужны целеустремленность, воля, трудолюбие, чтобы восстановить и обустроить наше Забайкалье», –отметил глава Забайкальского края Александр Осипов.

Губернатор края принял участие и в «Хороводе дружбы», в котором собрались горожане – представители разных национальностей. Также в рамках праздника прошло и торжественное шествие десятков трудовых коллективов учреждений и организаций города.

В Башкирии тоже отметили сразу несколько праздников: День России, 445-летие основания Уфимской крепости (День города) и 265-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева.

Сообщается, что празднования начались с возложения цветов к Монументу Дружбы и памятнику национальному герою республики Салавату Юлаеву.

Также в этот день на площади им. Ленина был запущен фонтан «Часы», в торжественном открытии которого принял участие врио главы региона Радий Хабиров. Фонтан представляет собой большую чашу из черного гранита с цифрами из бронзы, струи фонтана – различные по высоте, самая высокая отображает текущий час.

Кроме того, в Башкирии открылся Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», организованный министерством культуры региона.

А в Горно-Алтайске врио губернатора Олег Хорохордин в торжественной обстановке вручил семерым школьникам первые в их жизни паспорта.

В День России в регионе открылся фестиваль национальных культур «Мы – Россияне». Врио губернатора Алтая во время поздравления отметил, что Горный Алтай более 260 лет является частью огромной державы и более 25 лет – полноправным субъектом России.

«Наша сплоченность, наше единство – это не пустые слова, это глубокое внутреннее содержание», – заявил Олег Хорохордин.

Уточняется, что праздничная программа к Дню России продолжается работой площадок с участием мастеров художественных промыслов республики и народными спортивными играми и забавами.

Ранее президент Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня России вручил государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности и призвал работать с полной отдачей, чтобы повысить качество жизни и благополучие россиян.

Главу государства и всех россиян также поздравили и мировые лидеры.

Герой России Вячеслав Бочаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что День России – это хороший повод собраться за семейным столом и вспомнить историю своего рода.